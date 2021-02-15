Врана считает, что «Вашингтон» не должен был проигрывать «Питтсбургу»
13:18
Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана считает, что команда не должна была проигрывать в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». В начале второго периода чех сравнял счет — 2:2, но в итоге «Кэпиталз» проиграли (3:6).
«Очень неприятно, в укороченном сезоне имеет значение каждое очко. Есть ощущение, что мы не имеем права давать таким матчам ускользать», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Враны.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/penguins-defeat-capitals-third-time-nhl-roundup-february-14/c-321414452
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