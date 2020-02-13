Врачи дали положительный прогноз в лечении Боумистера

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг сообщил, что врачи делают положительные прогнозы по поводу здоровья защитника Джея Боумистера. Хоккеист потерял сознание в первом периоде матча против «Анахайма». На 14-й минуте медицинскому персоналу пришлось оказывать 36-летнему канадцу экстренную помощь, так как он потерял сознание на скамейке запасных.

— Боумистер проходит серию медицинских тестов, чтобы понять, что произошло, но прогноз положительный, — приводит в Twitter журналист Sportsnet Эллиотт Фридман слова Армстронга.

Матч будет продолжен в другой день при том же счете и с учетом статистики игроков. Он был остановлен за 7:50 до конца первого периода, у Ивана Барбашева — заброшенная шайба.