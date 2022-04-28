Впервые в истории «Вегас» не попал в плей-офф НХЛ

«Вегас» по буллитам проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б. «Голден Найтс» набрали одно очко и лишились шансов на попадание в плей-офф.

«Вегас» впервые в своей истории не сыграет в Кубке Стэнли. Команда набрала 92 очка и занимает 9-е место в Западной конференции.

Таким образом, «Вегас» впервые в своей истории не смог пробиться в плей-офф НХЛ. Команда с сезона-2017/18 играет в лиге.