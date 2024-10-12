Впервые в истории НХЛ в первых матчах сезона случилось два натуральных хет-трика

Сезон-2024/25 в НХЛ стал первым в истории, когда в матчах-открытиях хоккеисты оформил сразу два натуральных хет-трика.

В пятницу, 11 октября, в матче «Баффало» — «Лос-Анджелес» (1:3) форвард «Кингз» Анже Копитар забросил три шайбы подряд. Сегодня российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил трижды за 8 минут в игре против «Каролины» (4:1).

Натуральный хет-трик — серия из трех забитых игроком в одном матче голов, когда она не прерывалась шайбами других игроков.