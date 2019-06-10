Впервые с 2011 года обладатель Кубка Стэнли определится в седьмой игре. Тогда победил "Бостон"

В шестом матче финала Кубка Стэнли "Бостон" на выезде обыграл "Сент-Луис" – 5:1. Счёт в серии 3-3, обладатель трофея определится в седьмой игре, которая состоится в Бостоне 13 июня.

Последний раз победитель плей-офф определялся в семи матчах в 2011 году. Тогда "Бостон" оказался сильнее "Тампы". Ранее в этом плей-офф "музыканты" прошли "Виннипег", "Даллас" и "Сан-Хосе", "Бостон" – "Торонто", "Коламбус" и "Каролину".

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