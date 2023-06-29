Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ выбрали двух защитников из России

В Нэшвилле состоялся первый раунд драфта НХЛ 2023 года. Впервые с 2001 года в первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу два российских защитника.

Ими стали защитник «Авангарда» Михаил Гуляев, который был выбран «Колорадо» под общим 31-м номером, а также игрок «Локомотива» Дмитрий Симашев, который был выбран «Аризоной» под 6-м номером.

В первом раунде драфта НХЛ-2023 клубы выбрали четырех россиян. Больше только канадцев, американцев и шведов.