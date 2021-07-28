«Зарплата слишком высокая. Это немного эгоистично». Реакция болельщиков на новый контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон».

Соглашение рассчитано на пять лет, нападающий заработает 47,5 миллиона долларов (кэпхит — 9,5 млн).

Предыдущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» был подписан в январе 2008 года. На тот момент это была рекордная сделка в НХЛ — 124 млн за 13 лет.

Болельщики в социальных сетях активно обсуждали эту новость. Однако их мнения разделились.

Be a Hab: «Рад за него и «Вашингтон». Легенда НХЛ».

SeanMoneyHands: «Пять лет должно ему хватить, чтобы побить рекорд Гретцки. А затем он красиво завершит карьеру».

Willy Stylez: «Вперед, легенда. Рекорд ждет тебя».

vippe: «Дорогой контракт. Но он полностью заслужил его».

I Hate Chris Butler: «Запишет еще пару «Морис Ришар Трофи» в свой актив».

nhl today: bad transactions, making up rules, terrible vibes



alex ovechkin getting a 5-year, multi-million dollar extension: pic.twitter.com/CNIZRiECSG — clarissa! (@quinnsedgework) July 28, 2021

Unbiased Fan: «Слишком длинный контракт. Последний год будет выглядеть отвратительно».

kerrabria: «Этим контрактом он говорит, что гонится за рекордом. Но зарплата слишком высокая. Мне кажется, это немного эгоистично с его стороны».

My girlfriend (who shall not be named) just said, with fierce confidence, that Alex Ovechkin is «not very good.» pic.twitter.com/jeiL5NjUad — friendly neighborhood pat (@eyeversehen) July 28, 2021

MrHeiskanen: «А его тело вообще выдержит еще пять лет?»

CaptainCally: «Вот вам и скидка. Нельзя было давать контракт больше, чем на три года».

Alex Ovechkin rn pic.twitter.com/9Qm732wEAW — Crow Worthy (@crowworthytakes) July 28, 2021

Овечкин — лидер «Вашингтона» по количеству сыгранных матчей (1197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах.