Возвращение «Ванкувера» после вспышки коронавируса отложено

НХЛ объявила, что возвращение «Ванкувера» к матчам отложено. «Кэнакс» не играют с 25 марта из-за положительных результатов тестов на коронавирус у 21 хоккеиста и 4 сотрудников. Команда должна была провести первый матч после паузы 17 апреля против «Эдмонтона».

«Решение о переносе даты возвращения «Ванкувера» к матчам было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после недавней вспышки коронавируса», — говорится в сообщении на сайте НХЛ.

Напомним, ранее НХЛ из-за ситуации в «Ванкувере» перенесла начало плей-офф. Изначально он должен был стартовать 11 мая.