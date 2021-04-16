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Возвращение «Ванкувера» после вспышки коронавируса отложено

00:58
Арена «Ванкувера». Фото Instagram
Арена «Ванкувера». Фото Instagram
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НХЛ объявила, что возвращение «Ванкувера» к матчам отложено. «Кэнакс» не играют с 25 марта из-за положительных результатов тестов на коронавирус у 21 хоккеиста и 4 сотрудников. Команда должна была провести первый матч после паузы 17 апреля против «Эдмонтона».

«Решение о переносе даты возвращения «Ванкувера» к матчам было принято для того, что персонал клуба и игроки имели дополнительное время для восстановления после недавней вспышки коронавируса», — говорится в сообщении на сайте НХЛ.

Напомним, ранее НХЛ из-за ситуации в «Ванкувере» перенесла начало плей-офф. Изначально он должен был стартовать 11 мая.

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