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Возвращение Хованова в «Миннесоту» откладывается из-за визы

07:22
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Возвращение форварда Александра Хованова в «Миннесоту» откладывается, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

По сведениям источника, 21-летний россиянин может вернуться в расположение «Уайлд» после того, как получит визу, из-за чего его приезд задерживается.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» хочет вернуть Хованова и не будет делать квалификационное предложение форварду Дмитрию Соколову.

Хованов начинал сезон в составе «Ак Барса». Он провел семь матчей в КХЛ, набрал 1 (0+1) очко и большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора

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