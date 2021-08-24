Возвращение Хованова в «Миннесоту» откладывается из-за визы

Возвращение форварда Александра Хованова в «Миннесоту» откладывается, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

По сведениям источника, 21-летний россиянин может вернуться в расположение «Уайлд» после того, как получит визу, из-за чего его приезд задерживается.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» хочет вернуть Хованова и не будет делать квалификационное предложение форварду Дмитрию Соколову.

Хованов начинал сезон в составе «Ак Барса». Он провел семь матчей в КХЛ, набрал 1 (0+1) очко и большую часть времени выступал за «Барс» в ВХЛ.