21:14 | Хоккей — НХЛ

Войнов может подать апелляцию на решение НХЛ о дисквалификации

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Российский хоккеист Вячеслав Войнов может подать аппеляцию на решение НХЛ о дисквалификации на сезон-2019/20Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его "недопустимое поведение вне льда". 

Как сообщает в своем Твиттере журналист Пьер Лебрюн, профсоюз игроков НХЛ "пересматривает решение" по дискфалицикации Войнова.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в США был "Лос-Анджелес Кингз"

НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон-2019/20

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