Войнов может подать апелляцию на решение НХЛ о дисквалификации

Российский хоккеист Вячеслав Войнов может подать аппеляцию на решение НХЛ о дисквалификации на сезон-2019/20. Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его "недопустимое поведение вне льда".

Как сообщает в своем Твиттере журналист Пьер Лебрюн, профсоюз игроков НХЛ "пересматривает решение" по дискфалицикации Войнова.

The NHLPA says it is “reviewing the decision.” Voynov has the option to have an appeal heard by the impartial arbitrator. https://t.co/E30r3VsYfK – Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 9 апреля 2019 г.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в США был "Лос-Анджелес Кингз".

НХЛ дисквалифицировала Войнова на сезон-2019/20