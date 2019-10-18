Восстановление Гальченюка затягивается из-за аллергической реакции. Его укусил паук

Восстановление нападающего «Питтсбурга» Александра Гальченюка после травмы затянулось из-за аллергической реакции. Хоккеиста укусил паук, сообщает New York Post.

У Гальченюка было повреждение мягких тканей. Но восстановление затянулось, потому что игрока укусил паук, что вызвало сильную аллергическую реакцию. Однако сейчас состояние Гальченюка нормализовалось и он должен в скором времени вернуться в строй.

В нынешнем сезоне нападающий провел 3 матча и отдал 2 результативные передачи.

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