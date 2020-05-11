Воспитанник СКА Ибрагимов подписал контракт с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» подписал контракт с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым, сообщает пресс-служба «Шаркс». Срок соглашения с 19-летним российским хоккеистом не уточняется.

В сезоне-2019/20 Ибрагимов провел 35 матчей за «СКА-Нева» в ВХЛ и набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «+5».