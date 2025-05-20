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Воспитанник «Северстали» Бучневич высказался о том, что Череповец назвали худшим городом в КХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич в эксклюзивном интервью «СЭ» отреагировал на результаты анонимного опроса отдела хоккея генеральных менеджеров КХЛ.

— Недавно «СЭ» проводил анонимный опрос генеральных менеджеров клубов КХЛ, участвовали 22 из 23. Для Череповца по его итогам были и хорошие, и плохие новости. Хорошая — первое место в разделе клубов, которые лучше всего воспитывают молодежь. Плохая — безоговорочное первое место как город КХЛ, куда меньше всего хочется приезжать. И первое же — по худшим гостиницам. Даже у Нижнекамска цифры несопоставимые.

— Гостиница, согласен, самая ужасная в лиге, я был там. Там еще ключи такие, как гранаты, лет сорок назад такие выдавали.

— Называется «Ленинград», верно?

— Да, «Ленинград». Никаких ремонтов, реконструкций не делали лет пятьдесят. Если бы нормальную построили — думаю, и от города у людей впечатление было бы в разы лучше. Я летом туда приезжаю, знаю, куда идти, и мне нравится. Погода в это время отличная. Но понимаю и людей, кто не знаком с Череповцом и приезжает в другое время года. С ноября по март — желтый снег, погода хреновая, солнца нет, холодно, рано темнеет, поздно светлеет. Но не думаю, что у нас хуже, чем во многих других местах.

Что же касается оценки работы с молодыми, то не знаю, кого из череповецких за последнее время воспитали. Человека два играют. В основном клуб на обменах игроков берет. Мне хотелось бы, чтобы больше играли именно местные ребята.

— Как считаете, с открытым и веселым стилем игры у команды есть шансы далеко пройти в плей-офф (на первом этапе Кубка Гагарина «Северсталь» вылетела в яркой серии от «Спартака». — Прим. И. Р.)?

— Надеюсь, но, мне кажется, с более организованными командами играть будет тяжело. Шансы появятся, если будет много забивать большинство. Слежу за ребятами, и играют они хорошо. Полные трибуны, ажиотаж хоккейный в город вернули. Тренеры и менеджеры проделывают хорошую работу. Для меня это самое главное, важнее, пройдут они далеко или нет.

Бучневич начинал карьеру в череповецком клубе Молодежной хоккейной лиги «Алмаз». За «Северсталь» он выступал с 2012 по 2015 год.

Павел Бучневич и&nbsp;Александр Овечкин.«Овечкин — уникум, нам повезло играть против такого человека». Интервью с Павлом Бучневичем
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Павел Бучневич
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