21:44 | Хоккей — НХЛ

Воспитанник минского "Динамо" впервые выбран на драфте НХЛ

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Впервые в истории воспитанник минского "Динамо" выбран на драфте НХЛ, информирует пресс-служба клуба. Под общим 52-м номером во втором раунде "Флоридой" выбран 18-летний защитник Владислав Колячонок.

 

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