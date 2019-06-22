Воспитанник минского "Динамо" впервые выбран на драфте НХЛ

Впервые в истории воспитанник минского "Динамо" выбран на драфте НХЛ, информирует пресс-служба клуба. Под общим 52-м номером во втором раунде "Флоридой" выбран 18-летний защитник Владислав Колячонок.
🔥 ДААААА! Впервые в истории воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо» выбран на драфте НХЛ! Причем сразу во втором раунде! Большой день для нашего клуба! Поздравляем всех причастных и, конечно же, самого Влада @kolyachonok! Удачи во @FlaPanthers! 👏🏻 pic.twitter.com/tWXVCVU8EP— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 22 июня 2019 г.
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