Воспитанник минского "Динамо" впервые выбран на драфте НХЛ

🔥 ДААААА! Впервые в истории воспитанник СДЮШОР БФСО «Динамо» выбран на драфте НХЛ! Причем сразу во втором раунде! Большой день для нашего клуба! Поздравляем всех причастных и, конечно же, самого Влада @kolyachonok! Удачи во @FlaPanthers! 👏🏻 pic.twitter.com/tWXVCVU8EP