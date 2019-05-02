Бывший игрок "Детройта" и "Торонто", восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба "Ред Уингз".

– Легенда хоккея Ред Келли скончался сегодня утром в Торонто в возрасте 91 года. Ред был преданным мужем, заботливым отцом и дедушкой и чрезвычайно гордился своими многочисленными хоккейными достижениями. Келли был тронут десятилетиями любви и поддержки со стороны фанатов "Детройта". Нам приятно осознавать, что он повлиял на многих людей как на катке, так и за его пределами", – говорится в заявлении клуба.

Келли завоевал четыре Кубка Стэнли в составе "Детройта". Всего в НХЛ он провел 20 сезонов, 13 из которых – в составе "Ред Уингз". В 1961 году из-за разногласий с руководством "Детройта" он принял решение завершить карьеру игрока, однако главный тренер "Торонто" Панч Имлач уговорил хоккеиста перейти в канадский клуб, в составе которого игрок еще четыре раза выиграл Кубок Стэнли .

В 1969 году Келли был введен в Зал славы НХЛ. "Детройт" и "Торонто" вывели из обращения номер, под которым он играл (4-й).