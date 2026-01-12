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12 января, 06:14

Воронкова признали первой звездой матча «Юта» — «Коламбус», Сергачева — второй

Павел Лопатко

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

25-летний россиянин забросил шайбу в овертайме. В текущем сезоне у Воронкова 29 (16+13) очков в 45 матчах.

Второй звездой матча признан российский защитник «Юты» Михаил Сергачев, который забил гол. 27-летний россиянин в 46 матчах сезона набрал 32 (7+25) очка.

Третьей звездой признали 21-летнего канадского форварда «Коламбуса» Адама Фантилли, на счету которого результативная передача.

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Дмитрий Воронков
Михаил Сергачев
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Юта Маммот
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