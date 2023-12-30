Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сократил отставание в счете в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 12-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков, сделав счет 3:4.

Для 23-летнего россиянина этот гол стал 7-м в текущем сезоне.