Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 28-й секунде второго периода российский нападающий Дмитри Воронков забросил шайбу и сделал счет 2:3.

Всего у 24-летнего россиянина в этом сезоне 5 (4+1) очков.