Воронков забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 15-й минуте второго периода российский нападающий Дмитрий Воронков сделал счет 4:5. Шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Для него это 18-й гол в сезоне.