Воронков забил гол в матче «Ванкувер» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забил два гола в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

На 33-й минуте форвард сделал счет 2:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 25-летний Воронков набрал 13 (6+7) очков в 14 матчах.