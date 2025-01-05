Воронков в матче с «Сент-Луисом» забросил 14-ю шайбу в сезоне

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

24-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте с передачи Ивана Проворова и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Воронкова 25 (14+11) очков в 31 матче сезона.