Воронков в матче с «Сент-Луисом» оформил дубль

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

24-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте и сделал счет 5:2. Также нападающий забил первый гол в этой встрече.

На данный момент на счету Воронкова 26 (15+11) очков в 31 матче сезона.