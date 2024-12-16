Воронков в матче с «Каролиной» забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

24-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте с передач Кирилла Марченко и Ивана Проворова и сделал счет 1:2.

На данный момент на счету Воронкова 13 (8+5) очков в 22 матчах сезона.