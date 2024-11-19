Воронков в матче с «Бостоном» забросил третью шайбу в сезоне

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

24-летний россиянин забросил шайбу на шестой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Воронкова 4 (3+1) очка в 9 матчах сезона.