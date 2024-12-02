Воронков в матче против «Чикаго» подрался с Мерфи, заступившись за Марченко

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» подрался с защитником Коннором Мерфи.

Воронков вступился за партнера по команде Кирилла Марченко, на котором Мерфи применил силовой прием. Воронков получил 2+10 и еще 5 минут штрафа, Мерфи — 5 минут.

В текущем сезоне Воронков провел 14 матчей в НХЛ и набрал 10 (5+5) очков.