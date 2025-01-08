Воронков с передачи Марченко открыл счет в матче «Коламбуса» против «Питтсбурга»

«Коламбус» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 4-й минуте гол забил российский нападающий Дмитрий Воронков, когда «Блю Джэкетс» играли в большинстве. Ассистсировал ему соотечественник Кирилл Марченко.

У 24-летнего Воронкова теперь 16 голов в этом сезоне, а у 24-летнего Марченко — 27 голевых передач.