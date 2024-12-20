Воронков реализовал большинство «Коламбуса» в матче с «Нью-Джерси»

«Коламбус» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

В середине второго периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Он реализовал большинство «Блю Джэкетс» и сделал счет 2:0.

Для 24-летнего россиянина этот гол стал 9-м в сезоне. Всего у него 15 (9+5) очков в 24 играх.

Также в этой голевой атаке поучаствовал другой россиянин — Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Теперь у него 32 (11+21) очка.