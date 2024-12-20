Воронков реализовал большинство «Коламбуса» в матче с «Нью-Джерси»
«Коламбус» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».
В середине второго периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Он реализовал большинство «Блю Джэкетс» и сделал счет 2:0.
Для 24-летнего россиянина этот гол стал 9-м в сезоне. Всего у него 15 (9+5) очков в 24 играх.
Также в этой голевой атаке поучаствовал другой россиянин — Кирилл Марченко отметился голевой передачей. Теперь у него 32 (11+21) очка.
Положение команд
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|1
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|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
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|32
|14
|18
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
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|Атлантический дивизион
|И
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|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
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|33
|20
|13
|42
|3
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|16
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|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
Результаты / календарь
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|20.12
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|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|- : -
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
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|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|20.12
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|
Эдмонтон – Бостон
|- : -
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|20.12
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|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
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Сан-Хосе – Колорадо
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