Воронков признан второй звездой матча с «Питтсбргом»

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:2).

24-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой признан защитник Зак Веренски, у которого гол и передача. Третья звезда — нападающий Шон Монахан, сделавший две передачи.

В текущем сезоне Воронков провел 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка.