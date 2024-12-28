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Сегодня, 05:55

Воронков признан второй звездой матча с «Бостоном»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:2).

24-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой признан защитник Зак Веренски, оформивший ассистентский покер. Третья звезда — нападающий Шон Монахэн, забивший два гола.

В текущем сезоне Воронков провел 27 матчей, в которых набрал 22 (12+10) очка.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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Нью-Джерси – Каролина
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Детройт – Торонто
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