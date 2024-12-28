Воронков признан второй звездой матча с «Бостоном»

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Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:2).

24-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Первой звездой признан защитник Зак Веренски, оформивший ассистентский покер. Третья звезда — нападающий Шон Монахэн, забивший два гола.

В текущем сезоне Воронков провел 27 матчей, в которых набрал 22 (12+10) очка.