Воронков признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

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Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5 ОТ).

24-летний россиянин оформил две результативные передачи. Первой звездой стал форвард «Флайерз» Оуэн Типпетт, набравший 4 (1+3) очка. Вторая звезда — автор дубля в составе победителей Морган Фрост.

В текущем сезоне Воронков провел 25 матчей, в которых набрал 17 (8+9) очков.