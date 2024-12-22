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Сегодня, 06:10

Воронков признан третьей звездой матча с «Филадельфией»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:5 ОТ).

24-летний россиянин оформил две результативные передачи. Первой звездой стал форвард «Флайерз» Оуэн Типпетт, набравший 4 (1+3) очка. Вторая звезда — автор дубля в составе победителей Морган Фрост.

В текущем сезоне Воронков провел 25 матчей, в которых набрал 17 (8+9) очков.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Вашингтон 32 22 10 46
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4 Питтсбург 35 15 20 35
5 Филадельфия 34 15 19 34
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7 Айлендерс 34 13 21 33
8 Коламбус 34 13 21 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 34 21 13 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Бостон 35 18 17 40
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5 Оттава 32 17 15 36
6 Монреаль 33 14 19 31
7 Детройт 33 13 20 30
8 Баффало 34 11 23 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 35 24 11 49
2 Миннесота 34 20 14 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Нэшвилл 34 10 24 27
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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3 Эдмонтон 33 20 13 42
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