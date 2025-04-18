Воронков: «Коламбус» сделал огромный шаг вперед, почти вышел в плей-офф»

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:1).

«Мы сделали огромный шаг вперед с командой, почти вышли в плей-офф и чувствуем, что этот сезон был успешным с этой точки зрения. У нас есть молодые игроки. У нас есть группа игроков постарше, но скучно никогда не бывает. В раздевалке очень весело», — приводит слова Воронкова официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» с 89 очками в 82 матчах занял 9-е место в Восточной конференции.