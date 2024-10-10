Воронков может вернуться после травмы в конце ноября

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков может вернуться на лед в конце ноября, сообщается на официальном сайте НХЛ.

24-летнему россиянину не потребовалась операция после травмы верхней части тела, которую он получил в предсезонном матче против «Питтсбурга» 3 октября.

В минувшем сезоне Воронков провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 34 (18+16) очка.