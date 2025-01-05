Воронков и Проворов признаны звездами матча против «Каролины»

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:4).

24-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан форвард Шон Монахан, у которого три результативные передачи. Третья звезда — защитник Иван Проворов, также оформивший ассистентский хет-трик.

В текущем сезоне Воронков провел 31 матч, в которых набрал 26 (15+11) очков. У 27-летнего Проворова 18 (3+15) очков в 40 играх.