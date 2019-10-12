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Воробьев забросил первую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Филадельфии»

03:03
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«Лихай Вэлли», который является фарм-клубом «Филадельфии», в матче регулярного чемпионата АХЛ принимает «Уилкс-Бэрри», после первого периода счет 2:0. На 20-й минуте большинство реализовал российский нападающий хозяев Михаил Воробьев. Это его первое результативное действие в сезоне. Одним из ассистентов выступил Герман Рубцов.

В прошлом сезоне НХЛ Воробьев, который является воспитанником «Салавата Юлаева», в 15 матчах набрал 2(1+1) очка.

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