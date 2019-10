Воробьев забросил первую шайбу в сезоне за фарм-клуб «Филадельфии»

«Лихай Вэлли», который является фарм-клубом «Филадельфии», в матче регулярного чемпионата АХЛ принимает «Уилкс-Бэрри», после первого периода счет 2:0. На 20-й минуте большинство реализовал российский нападающий хозяев Михаил Воробьев. Это его первое результативное действие в сезоне. Одним из ассистентов выступил Герман Рубцов.

