Воробьев сделал результативную передачу в первом матче сезона за «Филадельфию»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас», после второго периода счет 5:0. Результативной передачей при третьем голе отметился российский нападающий Михаил Воробьев. Воспитанник «Салавата Юлаева» проводит первую игру в сезоне.

22-летний Воробьев заработал первый вызов в НХЛ в сезоне. В пяти матчах в АХЛ он набрал 4 (2+2) очка. В НХЛ он дебютировал в прошлом сезоне, в 15 играх за «Флайерз» набрав 2 (1+1) очка.

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