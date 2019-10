Воробьев сделал результативную передачу в первом матче сезона за «Филадельфию»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Вегас», после второго периода счет 5:0. Результативной передачей при третьем голе отметился российский нападающий Михаил Воробьев. Воспитанник «Салавата Юлаева» проводит первую игру в сезоне.

Provorov's point shot flips in off the defender, 3-0 #Flyers.#FlyersTalk #PHIvsVGK pic.twitter.com/Tpiecp4OpP