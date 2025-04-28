Воробьев считает, что Овечкин может играть на нынешнем уровне в НХЛ еще несколько лет

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может играть на нынешнем уровне в НХЛ еще несколько лет.

«У того же Гретцки в последний его сезон в карьере было только девять голов, а следующее поколение становится только быстрее и сильнее. Человечество с каждым поколением становится сильнее за счет скорости. Но Александр играет не только за счет скорости, но и других компонентов. Я думаю, ему этого хватит для того, чтобы играть на высоком уровне, и мы все желаем этого, чтобы он побил все рекорды, которые еще существуют, включая рекорд по общему количеству голов», — сказал Воробьев ТАСС.

На счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ и плей-офф 972 гола. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016). Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах, забросив 897 шайб.