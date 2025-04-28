Воробьев считает, что Демидов неудачно попал со стартом адаптации в НХЛ на плей-офф

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев считает, что форварду «Монреаля» Ивану Демидову не повезло начать адаптацию к НХЛ с игр в Кубке Стэнли.

«Может, чисто ментально он пока не попал в эту мужскую мясорубку. Кто-то сразу входит туда, а у кого-то низкий процент привыкания и адаптации. Начинать адаптацию к НХЛ с плей-офф — не самое лучшее время, когда меньше пространства меньше и много силовых приемов», — сказал Воробьев ТАСС.

В четвертом матче серии плей-офф против «Вашингтона» Демидов набрал первые очки в плей-офф, отдав две передачи. «Вашингтон» победил со счетом 5:2 и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1.

19-летний Демидов перешел в «Монреаль» из СКА в апреле.