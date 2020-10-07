Воробьев, Патрик и Майерс получили квалификационные предложения от «Филадельфии»

«Филадельфия» сделала квалификационные предложения защитнику Филу Майерсу, а также нападающим Михаилу Воробьеву и Нолану Патрику. Все игроки находятся в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает в Twitter журналист Сэм Карчиди.

«Летчики» отпустили Воробьева в «Салават» в это межсезонье, но сохраняют права на 23-летнего россиянина.

22-летний Патрик был выбран «Флайерз» под общим 2-м номером на драфте-2017. Из-за различных травм центрфорвард не провел в прошедшем сезоне ни одного матча.

23-летний Майерс записал в свой актив 16 (4+12) очков в 50 встречах.