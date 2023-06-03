Воробьев объяснил, почему в финале Кубка Стэнли — 2023 он будет болеть за «Флориду»
Известный российский тренер Илья Воробьев, в сезоне-2012/2013 входивший в тренерский штаб Пола Мориса в магнитогорском «Металлурге», объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду Пантерз».
«Буду болеть за «Флориду», следить за Сергеем Бобровским, с огромным уважением отношусь к нему. У нас было короткое знакомство и работа на Кубке мира. Я потом даже сохранил тренировочное видео Сергея и передал его Сергею Звягину, на тот момент тренеру вратарей «Металлурга». Бобровский — большой профессионал, вратарь, человек. И, конечно, поболею за Пола Мориса, так как мы работали вместе. Рассчитываю увидеть интересный финал, хотя в НХЛ никогда ничего не предугадаешь и не знаешь, чем все закончится», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».
В феврале 2022 года НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги и приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|4.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
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