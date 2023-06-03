Воробьев объяснил, почему в финале Кубка Стэнли — 2023 он будет болеть за «Флориду»

Известный российский тренер Илья Воробьев, в сезоне-2012/2013 входивший в тренерский штаб Пола Мориса в магнитогорском «Металлурге», объяснил, почему в финале Кубка Стэнли будет болеть за «Флориду Пантерз».

«Буду болеть за «Флориду», следить за Сергеем Бобровским, с огромным уважением отношусь к нему. У нас было короткое знакомство и работа на Кубке мира. Я потом даже сохранил тренировочное видео Сергея и передал его Сергею Звягину, на тот момент тренеру вратарей «Металлурга». Бобровский — большой профессионал, вратарь, человек. И, конечно, поболею за Пола Мориса, так как мы работали вместе. Рассчитываю увидеть интересный финал, хотя в НХЛ никогда ничего не предугадаешь и не знаешь, чем все закончится», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В феврале 2022 года НХЛ прекратила рассматривать Россию в качестве места проведения будущих матчей с участием клубов лиги и приостановила работу русскоязычных социальных сетей и сайта.