«Ворачек дал мне подзатыльник, за то, что забил два гола чехам». Российский игрок «Флайерз» рассказал об отношениях внутри команды НХЛ

Защитник Егор Замула, подписавший в сентябре прошлого года контракт новичка с «Флайерз», рассказал о лидерах команды.

— Как вам лидеры «Флайерз»?

— Жиру ко мне относился лучше всех из молодых игроков. Ворачек, Хейз, Жиру — все за меня болели на МЧМ. Ворачек, правда, подзатыльник мне дал, за то, что забил чехам два гола. Потом простил, сказал — «ты наш». Очень порядочные мужики, помогут везде, довезут, на тренировке подбодрят, клюшкой стукнут по заднице, посмеются. Тренировочный процесс всегда идет с улыбкой, постоянные шутки. На тренировке в «Филадельфии» я получал такое удовольствие, которое не получал нигде. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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