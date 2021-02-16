Волкова признали третьей звездой матча против «Флориды»

Нападающий «Тампы» Александр Волков 16 февраля был признан третьей звездой матча регулярного сезона НХЛ против «Флориды» (4:6).

В активе 23-летнего россиянина две заброшенные шайбы. Первой звездой игры признан форвард «Флориды» Александр Барков, который набрал 2 (1+1) очка, на втором месте его одноклубник Картер Верхэге с двумя результативными передачами.

После этого матча «Флорида» с 20 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Тампа» с 21 очком — на первой строчке.