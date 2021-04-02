Волков заявил, что сам попросил обмен из «Тампы» в «Анахайм»

Нападающий Александр Волков объяснил свой обмен из «Тампа-Бэй» в «Анахайм». По словам россиянина, у него не было будущего в составе «Молний» из-за высокой конкуренции.

«Я просил об этом обмене», — заявил Волков в интервью Orange County Register.

«Для меня это хороший вызов. Я могу играть и на правом фланге, и на левом. Для меня это не имеет значения. Я просто хочу играть и показывать свои навыки на льду. Мне 23 года, я больше не могу ждать момента, когда получу больше игрового времени. Я собираюсь вырасти, как игрок», — отметил хоккеист.

«Тампа» выбрала Волкова на драфте НХЛ-2017 под общим 48-м номером. Всего в лиге он провел 28 матчей за «Молний» и набрал 6 (3+3) очков. В прошлом году вместе с «Тампой» он выиграл Кубок Стэнли.