Волков: «У «Анахайма» все впереди»

Российский нападающий «Анахайма» Александр Волков высказал мнение, что его команду можно сравнить с «Тампа-Бэй», и что у нее все еще впереди.

Волков с 2013 по 2017 год выступал в системе СКА в Молодежной и Высшей хоккейных лигах. В 2017 году он переехал в Северную Америку, где спустя два года в составе «Тампы» дебютировал в НХЛ и впоследствии стал обладателем Кубка Стэнли (2020). В конце марта 2021 года он был обменян в «Анахайм».

«Самое главное — это закрепиться в топ-звеньях, дальше — прогрессировать и добиваться цели в виде Кубка Стэнли, но уже с «Анахаймом», — цитирует ТАСС Волкова. — Это молодая команда, какой были «Колорадо», «Тампа» пять лет назад, а теперь «Тампа» каждый год борется за Кубок Стэнли. Так что все впереди, просто надо правильно тренироваться, развиваться».

Во вторник хоккеист привез Кубок Стэнли в столичную школу «Пингвины», воспитанником которой он является. В прошлом году этого не удалось сделать из-за пандемии.

«Было ожидаемым, что в этом году нам должны были дать кубок, мы к этому готовились, — рассказал Волков. — Я специально все распланировал: сначала привезти его семье, в родной клуб, и это очень приятно, что так получилось. Испытываю только гордость за свою школу, что так много народа пришло. Такой ажиотаж, и все, что было, — не зря».