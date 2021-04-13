Российский форвард Александр Волков признан второй звездой матча регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» — «Анахайм» (0:4).

В активе нападающего «уток» дубль в ворота соперника. Первой звездой матча стал голкипер «Анахайма» Энтони Столарз, который отразил 46 бросков по своим воротам.

В нынешнем сезоне НХЛ Волков сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.

После этой победы «Анахайм» остался на последнем месте с Западном дивизионе с 33 очками, «Сан-Хосе» — шестой (40 очков).