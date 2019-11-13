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Во время матча на арене «Бостона» погас свет

10:46
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Во время матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон» принимал «Флориду», на стадионе «Ти-Ди Гарден» внезапно погас свет, сообщает Sportsnet. Освещение на площадке включилось через несколько секунд, и команды продолжили встречу.

Волевую победу в этом матче в серии буллитов одержала «Флорида». «Брюинз» во втором периоде забросили четыре шайбы, но «Пантерз» удалось в последней двадцатиминутке сравнять счет. Овертайм обошелся без голов и победитель определился в серии буллитов.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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