Во время матча «Эдмонтон» — «Вашингтон» на лед выбросили тарелку с начос

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» (3:2).

В третьем периоде перед голом форварда «Ойлерз» Кори Перри на лед выбросили тарелку с начос. После гола вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон сигнализировал судьям о помехе, однако шайбу засчитали.

После заброшенной шайбы тарелку с начос убрали со льда.

После этого матча «Вашингтон» с 69 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 61 очком — на третьей строчке «Запада»