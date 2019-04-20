"Внутри – пустота". Василевский - про поражение от "Коламбуса"

24-летний вратарь "Тампы" и сборной России Андрей Василевский, который в мае в составе сборной России примет участие в ЧМ-2019, дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

– "Везина", если вы ее завоюете, станет компенсацией за то, что вы сейчас пережили?

– Не знаю. В прошлом году пусть мы и не завоевали Кубок, но прошли достаточно далеко (до седьмого матча финала конференции, – Прим. И.Р.) и играли в принципе неплохо. То есть в Вегас я ехал воодушевленным. А сейчас, после проигрыша всухую в первом раунде… Не знаю, в каком состоянии и с какими чувствами туда поеду.

– Что означают эти 0-4 от "Коламбуса" лично для вас? Как бы описали свои эмоции?

– Их нет. Внутри – пустота. Думаю, не я один это чувствую. Естественно, все парни переживают. Все понимают, что случилось. Надо побыстрее об этом забыть и чем-нибудь себя отвлечь. (Игорь Рабинер)

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