Вместе с Гусевым в НХЛ едет Гавриков

Как стало известно "СЭ", защитник Владислав Гавриков расторг соглашение со СКА. Он подпишет контракт с "Коламбусом". Хоккеист сможет принять участие в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что контракт с питерским клубом расторг нападающий Никита Гусев. В ближайшее время он подпишет соглашение с "Вегасом" и так же сможет принять участие в плей-офф НХЛ.

Гавриков в этом сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей, в которых набрал 20 (5+15) очков и заработал показатель "+48". В плей-офф на его счету 18 матчей, 1 гол и "+2".

Всего в КХЛ Гавриков провел 279 игр (с учетом плей-офф), набрал 61 (20+41) очко и показател "+184". До СКА он выступал за "Локомотив".