Владислав Третьяк: "Я бы что-нибудь придумал против Овечкина"

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал журналистам рекорд Александра Овечкина, ставшего самым результативным российским хоккеистом в НХЛ.

– Вся хоккейная семья гордится его успехами, – заявил Третьяк. – Он – настоящий патриот, всегда приезжал в сборную даже с травмами. Против него все готовятся, знают, откуда бросает. Сейчас он немножко на синюю линию перешел. Но вратари не могут справиться и переместить клюшку, потому что ему идет сильный ювелирный пас, а шайба с большой скоростью летит в угол. Самое главное, что у него не пропал азарт.

– Шелчок сильнее у Виктора Блинова или у Овечкина?

– У Овечкина, ему еще клюшка – она изгибается как лук. Блинов играл деревянной. Как ни пытайся, из нее не выжмешь такую скорость. А Саша стреляет как из лука. Если его раздеть, можно анатомию изучать, ведь это груда мышц.

– А Бобби Халл?

– Против него я нашел прием. Когда приехал в Канаду в 74 году, он мне 4 гола забил. Мы и Гретцки изучали в 81 году. А Халл играл прямолинейно и только бил по шайбе, пас никогда не отдавал. В Москве я просто вылетал на него из ворот и загораживал их своим туловищем. Халл мне здесь не забил ни разу. Против Овечкина тоже что-нибудь придумал.