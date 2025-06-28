Третьяк — о выборе Андреянова «Коламбусом»: «Наша вратарская школа лучшая в мире»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что выбор голкипера системы ЦСКА Петра Андреянова «Коламбусом» в первом раунде драфта НХЛ говорит об успехе отечественной вратарской школы.

«На протяжении многих лет федерация и клубы много работают над улучшением игры голкиперов, во всех клубах есть тренеры вратарей, чего раньше не было. Поэтому у нас сейчас 11 вратарей в НХЛ, плюс еще есть они в фарм-клубах. Это говорит о том, что наша вратарская школа лучшая в мире. Это большой успех в нашей подготовке, мои поздравления ему», — приводит ТАСС слова Третьяка.

18-летний Андреянов был выбран «Блю Джэкетс» на драфте НХЛ 2025 года под общим 20-м номером. Ранее журналист Марк Шейг сообщил, что россиянин прибудет в Коламбус в воскресенье и будет работать в лагере развития.

В сезоне-2024/25 голкипер сыграл в 37 матчах за «Красную Армию» в МХЛ с процентом отраженных бросков 94,2. В плей-ин он провел 3 матча с процентом отраженных бросков 95,3, а в плей-офф — 3 игры с процентом 90,9.